Außerfernerin Anna Saurer ist Staatsmeisterin der Konditoren

Breitenwang, Innsbruck, Baden – Seit Mai hat sich die Außerfernerin Anna Saurer immer nach der Arbeit im Innsbrucker Café Katzung in der Berufsschule akribisch auf die Staatsmeisterschaft der Konditoren in Baden bei Wien, jetzt Austrian Skills genannt, vorbereitet. Der Aufwand, den die 20-Jährige und ihr Mentor, Berufsschullehrer Christian Kaltenbacher, betrieben haben, sollte sich lohnen.

Saurer errang am Wochenende nach 13,5 Stunden Wettbewerb den Staatsmeistertitel, der sie im Herbst 2021 nach Shanghai führen wird, wo die World Skills, die Weltmeisterschaften, stattfinden werden. Die Konditorengesellin, die sich gerade auf die Meisterprüfung vorbereitet, konnte schon einmal Können und Akribie aufblitzen lassen. Damals noch beim Kaffeehaus Munding, ebenfalls Innsbruck, in der Lehre, gewann sie 2018 in Salzburg den Bundeslehrlingswettbewerb der Konditoren.