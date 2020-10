Starke Zunahme der Abschusszahlen im Jagdjahr 2019/2020

Im abgelaufenen Jagdjahr wurden insgesamt 407.000 Stück Schalenwild (plus 2,8 Prozent) erlegt, darunter 278.000 Stück Reh- (minus 2,3 Prozent), 57.500 Stück Rot- (plus 4,6 Prozent), 47.300 Stück Schwarz- (plus 54,7 Prozent) und 19.100 Stück Gamswild (minus 7,7 Prozent). Der Großteil der Abschüsse von sonstigem Haarwild (284.000; plus 30,1 Prozent) entfiel wiederum auf Hasen (142.000; plus 39,4 Prozent) und Füchse (69.200; plus 12,7 Prozent).