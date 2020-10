Entscheidungen zu Sterbehilfe und Kopftuchverbot verschoben

Der Verfassungsgerichtshof vertagt seine Entscheidung, ob das Verbot der Sterbehilfe in Österreich weiterbestehen soll. Die Beratungen darüber werden in der nächsten, voraussichtlich am 23. November beginnenden Session des Höchstgerichts fortgesetzt, teilte der VfGH mit. Auch über das Kopftuchverbot in Volksschulen wurde noch nicht entschieden. Die Greenpeace-Klimaklage gegen die steuerlich „unfaire Bevorteilung“ des Flugverkehrs gegenüber der Bahn wies der VfGH zurück.