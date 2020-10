SPÖ bleibt klare Nummer 1 in Wien

Die Wien-Wahl am Sonntag hat mit einem klaren Wahlsieg der SPÖ geendet. Die Sozialdemokraten übertrafen ihr Ergebnis von 2015 deutlich - und kommen inklusive Briefwahlstimmen-Schätzung der Hochrechner auf 42,2 bis 42,9 Prozent der Stimmen. Die ÖVP verdoppelte ihren Stimmenanteil, die FPÖ erlitt einen Absturz in die Einstelligkeit und deren Ex-Chef Heinz-Christian Strache scheitert mit seiner Liste am Einzug. Leichte Zuwächse brachte die Wahl für die Grünen wie auch die NEOS.

Die Grünen konnten leicht zulegen und kamen in der Urnenwahl auf 12,2 Prozent. Die Briefwahlstimmen werden das Ergebnis verbessern, laut ARGE Wahlen auf 13,3, laut SORA auf 14 Prozent. 2015 war die Öko-Partei auf 11,84 Prozent der Stimmen gekommen. Ein Plus gab es auch für die NEOS, die bei den Präsenzwählern auf 6,92 Prozent kamen. Inklusive Briefwählern können die Pinken mit 7,3 (ARGE) bzw. 7,8 Prozent (SORA) der Stimmen rechnen. Ob sie tatsächlich vor der FPÖ auf Platz vier zu liegen kommen, wie dies die SORA-Umfrage darlegt, ist noch offen.

Bei der Wien-Wahl wurde aber auch über die Regentschaft in den 23 Bezirken abgestimmt. Hier bleibt in Sachen Vormachtstellung großteils alles beim alten. In höchstens drei Bezirken gibt künftig eine andere Partei als bisher den Ton an. Die SPÖ holte sich nämlich die Leopoldstadt von den Grünen und Simmering von der FPÖ zurück. Die Grünen dürften dank Briefwählern wiederum die Josefstadt der ÖVP abluchsen können.