Corona-50er der Schwazer FPÖ wurde abgeschmettert

Denn laut dem Stadtrat stehen die Schwazerinnen und Schwazer aufgrund der Pandemie und des Lockdowns sowie dessen Folgen nach wie vor vor großen Herausforderungen. „Und diese Herausforderungen gilt es auf allen Ebenen zu meistern“, erklärte Kirchmair. Daher fordern die Freiheitlichen einen so genannten „Corona-50er“ für alle Schwazer Haushalte. „Für uns wäre ein Gutschein in der Höhe von 50 Euro, der mit einem Ablaufdatum bis März 2021 datiert ist und natürlich nur in Schwazer Betrieben eingelöst werden kann, gut vorstellbar“, meinte Kirchmair in der Sitzung. Laut ihm würde das die Stadt rund 313.000 Euro kosten. Es sei aber ein Gewinn für alle Seiten: „Für die Schwazer Wirtschaft, die Schwazer Bürger, aber auch für die Gemeinde, die über diverse Abgaben der Betriebe einen Großteil der Unterstützung wieder zurückbekommt“, erklärte Kirchmair.