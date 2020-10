Aufregung um Corona-Hilfen: Datenschutz für öffentliche Gelder?

Wien – Der SPÖ-Abgeordnete Andreas Kollross sieht sein Interpellationsrecht „mit Füßen getreten“: Er wollte von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wissen, welche Kommunen Mittel aus der „Gemeindemilliarde“ beantragt haben. Dieser Finanztopf soll den Kommunen helfen, auch in der Corona-Pandemie ihre Investitionen fortzusetzen. Blümel fasste in der Antwort auf die schriftliche Anfrage von Kollross die Daten aber bundesländerweise zusammen. Seine Begründung: Daten für einzelne Gemeinden dürfe er wegen des Datenschutzgesetzes nicht nennen.

Kollross will das nicht akzeptieren. Er stellte seine Anfrage ein zweites Mal. Gleichzeitig richtete er einen offenen Brief an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), in dem er diesen zur Unterstützung auffordert.