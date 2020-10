WK-Gebäude wird abgerissen: Imst bekommt eine Wirtschaftszentrale

Imst – Bis Anfang 2023 bekommt Imst eine neue Bezirksstelle der Wirtschaftskammer, welche zugleich auch das Wifi-Bildungszentrum Oberland beherbergen wird. Das Siegerprojekt des Architektenwettbewerbes wurde am Montag von WK-Präsident Christoph Walser, dem Bezirksstellen-Obmann Josef Huber und dem Imster Bürgermeister Stefan Weirather vorgestellt. Sieben bis acht Millionen Euro sollten in den Neubau investiert werden, erklärt Walser. Er bezeichnet das Projekt zugleich als ein „Bekenntnis zu allen Bezirksstellen“, die sich auch seit der Corona-Pandemie vor Ort bewährt hätten.

„Die Bezirksstellen sind unantastbar für mich“, betont Walser. Allerdings gehe man mit dem Wifi-Bildungszentrum einen neuen Weg, auch wenn das in Landeck „nicht so gerne gesehen war“. Doch nach Gesprächen steht fest, dass es weiterhin Wifi-Kurse in Landeck selbst, aber auch in den Talschaften vor Ort geben werde. Geplant ist, Land­eck in seiner Position als Kompetenzzentrum für Tourismus zu stärken. Das Wifi-Zentrum in Imst sei für die Kursplanungen verantwortlich und habe auch die Möglichkeit, auf bis zu 13 Kursräume im neuen Imster Gebäude zurückzugreifen.