Betrunkene 13-Jährige missbraucht - Zwei Kärntner verurteilt

Zwei Jugendliche sind am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen sexuellen Missbrauchs einer völlig betrunkenen 13-Jährigen verurteilt worden. Sie hatten zuerst Handyvideos gemacht, wie sie die Weggetretene begrapschen. Danach missbrauchte der ältere Bursche das Mädchen. Lange leugneten sie den Missbrauch, von einvernehmlichem Beischlaf war die Rede. Erst im letzten Moment gaben beide Angeklagten zu, einen Fehler gemacht zu haben.

Der Vorfall hatte sich im August 2019 im Haus der Großmutter des jüngeren Angeklagten, eines damals 15-Jährigen, zugetragen. Er hatte das Mädchen und den damals 16-jährigen Mitangeklagten über Nacht eingeladen. Die Burschen gaben dem Mädchen eine Flasche hochprozentiges Mixgetränk, das es auf einen Zug austrank, um die Burschen zu beeindrucken, wie es aussagte. Dann wurde noch gemeinsam ein Joint geraucht, bald war der 13-Jährigen so schlecht, dass sie sich mehr als eine Stunde lang übergab.

Völlig geschwächt, halfen ihr die Burschen noch, sich den Pyjama anzuziehen und brachten sie ins Bett - das ist das letzte, woran sich das Opfer wirklich erinnern konnte. Auf den Handyvideos, die im Gerichtssaal vorgespielt wurden, johlten die Burschen in die Kamera, während sie an der kaum bekleideten 13-Jährigen, der sie schon die Hose ausgezogen hatten, herumgrapschten. Danach schickte der ältere Jugendliche den zweiten Burschen aus dem Zimmer und vergewaltigte das Mädchen. Die inzwischen 14-Jährige schilderte in der Befragung, dass sie von den Videos nichts mitbekommen habe, der Missbrauch danach sei ihr wie ein schlechter Traum vorgekommen, sie habe sich gegen den Burschen, der ihr zuvor sympathisch gewesen war, nicht wehren können.