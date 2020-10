McGuinness als neue irische EU-Kommissarin ernannt

Von der Leyen begrüßte McGuinness persönlich mit einem Tweet. Ihre Ankunft bedeute auch, dass das Geschlechterverhältnis in der Kommission nun ausgewogen sei, so die Kommissionspräsidentin. „Dies war mein Ziel vom ersten Tag an und ich bin stolz darauf, dass wir es geschafft haben“, freute sich die CDU-Politikerin. Neben von der Leyen gehören nun 13 weitere Frauen und 14 Männer dem Kollegium an.