Ischgl-Kommission sieht Fehleinschätzungen

Die Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements Tirols in Sachen Ischgl und Co. hat bei der Präsentation ihres Berichts am Montag einerseits mit Kritik und andererseits mit Entlastung der Verantwortlichen im Bezirk Landeck und Land Tirol aufgewartet. Der Skibetrieb in Ischgl sei im März zu spät beendet worden. Druck von dritter Seite auf die Verantwortlichen wurde aber nicht erkannt. Geortet wurden Kommunikationsprobleme zwischen Bund und Land.