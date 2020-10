Mehr als 700 Festnahmen bei Massenprotesten in Weißrussland

Bei neuen Massenprotesten in Weißrussland gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko sind nach offiziellen Angaben mehr als 700 Demonstranten festgenommen worden. Nur wenige seien wieder freigelassen worden, 570 seien in Gefängnisse gebracht worden, teilte das Innenministerium am Montag in Minsk mit. Die EU drohte unterdessen mit Sanktionen gegen Lukaschenko, sollte sich die Situation nicht verbessern.