Trump nimmt Wahlkampfauftritte wieder auf

US-Präsident Donald Trump nimmt nach seiner Covid-19-Erkrankung wieder seine Wahlkampfreisen auf. Den Auftakt macht Trump in Florida, einem potenziell entscheidenden US-Staat für die Präsidentenwahl am 3. November. Für die Tage darauf stehen Pennsylvania, Iowa und North Carolina auf dem Programm. Bei früheren Auftritten Trumps trugen viele seiner Anhänger keine Masken und hielten keinen Abstand. Unterdessen steigen in den USA aber die Coronavirus-Fallzahlen wieder an.