Neue Angriffe trotz offizieller Waffenruhe in Berg-Karabach

Russland pocht im Konflikt um die Unruheregion Berg-Karabach auf die Umsetzung der vereinbarten Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan. „Wir hoffen, dass die Entscheidungen von beiden Seiten strikt umgesetzt werden“, sagte Außenminister Sergej Lawrow. Die beiden verfeindeten Länder Armenien und Aserbaidschan hatten sich unter Vermittlung Lawrows auf eine Feuerpause verständigt, die am Samstag in Kraft trat, aber nach wie vor brüchig ist.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn mahnte am Montag sowohl Moskau als auch Ankara, zur Entschärfung des Konfliktes in Berg-Karabach beizutragen und einen Waffenstillstand durchzusetzen. „Es wäre höchst vereinfacht dargestellt, wenn man sagen würde, dass Russland und die Türkei auf einen Knopf drücken und direkt diesen Konflikt beenden könnten“, so Asselborn am Rande des EU-Außenministerrates in Luxemburg. Jedoch kommen die Waffen für beide Seiten aus Russland.