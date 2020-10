Deutscher Buchpreis 2020 geht an Anne Weber

Die deutsche Autorin Anne Weber (55) hat für ihren Roman „Annette, ein Heldinnenepos“ den Deutschen Buchpreis 2020 gewonnen. Diese Entscheidung gab die Jury am Montag im Frankfurter Römer bekannt. Das Buch erzählt in Versform die Lebensgeschichte der 96-jährigen französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir. Die Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Verleihung fand in einem Livestream ohne Publikum statt.

Anne Weber wurde 1964 in Offenbach geboren und lebt seit 1983 in Paris. Sie arbeitete zunächst als Übersetzerin, seit dem Ende der 90er-Jahre veröffentlicht sie eigene Texte, die sie sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache verfasst und dann in die jeweils andere Sprache übersetzt. Ihre Werke wurden u.a. mit dem Heimito von Doderer-Literaturpreis, dem 3sat-Preis, dem Kranichsteiner Literaturpreis und dem Johann-Heinrich-Voß-Preis ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede erinnerte Weber an die reale Anne Beaumanoir, die sie bei einer persönlichen Begegnung so beeindruckte, dass sie über sie schreiben wollte.