Sechs Menschen in Bar in El Salvador getötet

Bei einem Angriff auf eine Bar in El Salvador sind sechs Menschen erschossen worden. Mehrere Männer spielten am Sonntag in dem Lokal in der Hauptstadt San Salvador Domino und tranken, als Medienberichten zufolge drei Bewaffnete hereinkamen und wortlos das Feuer eröffneten. Einer der Toten war demnach der Eigentümer des Lokals, ein anderer ein Arbeiter auf einem nahe gelegenen Schrottplatz, der wegzurennen versucht hatte.