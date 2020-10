15. Festival der Regionen mit neuem Ansatz zur Partizipation

Zur 15. Ausgabe des Festivals der Regionen, das von 25. Juni bis 4. Juli 2021 im Salzkammergut stattfindet, wurde ein neuer Ansatz im Hinblick auf die Partizipation gewählt. So werden nicht mehr Künstler ihre fertigen Projekte vor Ort umsetzen, sondern schon die Projektentwicklung geschehe direkt in der Region, erklärte Leiter Airan Berg am Montag in Bad Ischl. Dazu sind in den kommenden Tagen 14 sogenannte „KulturNauten“ im Salzkammergut zur Programmentwicklung unterwegs.