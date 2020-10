Grüne nehmen ÖVP die Wiener Josefstadt ab

Der Anteil der Briefwähler war teilweise gewaltig. In den Innenstadt-Bezirken zogen es - in Zeiten von Corona - an die 60 Prozent vor, nicht am Sonntag im Wahllokal sondern per Wahlkarte zu wählen. Die Wahlbeteiligung ist in den Montagabend schon fertig ausgezählten Bezirken Innere Stadt, Wieden und Josefstadt nicht allzu stark gesunken. Anders in Meidling und der Brigittenau, von denen auch schon vollständige Ergebnisse der Bezirksvertretungswahlen vorlagen.