Armenischer Außenminister bei Treffen der Minsk-Gruppe

Vor dem Hintergrund des Konflikts um die Kaukasus-Region Berg-Karabach ist der armenische Außenminister Sohrab Mnatsakanjan am Montag zu einem Treffen der sogenannten Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) nach Moskau gereist. Der russische Außenminister Sergej Lawrow appellierte nach dem Treffen an die Konfliktparteien Armenien und Aserbaidschan, die vereinbarte Waffenruhe einzuhalten.