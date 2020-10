Zurück am Pult nach sieben Monaten: Saisonstart für Symphonieorchester

Innsbruck – Kultur in pandemischen Zeiten – das ist reine Nervensache. Ein Veranstaltungsprogramm ist nie in Stein gemeißelt. Das Virus lauert, Reisebeschränkungen greifen. So auch beim Tiroler Symphonieorchester Innsbruck (TSOI). Der hiesige Klangkörper tritt heute Mittwoch zum ersten Symphoniekonzert nach der Corona-Zwangspause an, doch aus dem geplanten Gastauftritt von Solo-Oboist Alexei Ogrintchouk wird nichts. Der Musiker, Mitglied des renommierten Concertgebouworkest in Amsterdam, hätte sich nach seiner Rückkehr in die Niederlande 14 Tage in Quarantäne begeben müssen.