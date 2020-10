Zwei Schüler in Bayern von Zug erfasst und getötet

Zwei Schüler sind auf einem Bahnhof bei Landshut in Niederbayern von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge wurden die beiden Dienstagfrüh auf dem Bahnhof Bruckberg von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst. Es gebe keine weiteren Verletzten, sagte ein Polizeisprecher. Die 13 und 17 Jahre alten Jugendlichen waren demnach am Bahnhof und wollten einen Zug von Bruckberg nach Landshut erwischen, der schon am Bahnhof stand.