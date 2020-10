Birgit Streif wird erste Präsidentin der Tiroler Anwälte

Innsbruck – Die gestrige Vollversammlung der Tiroler Rechtsanwälte in der Innsbrucker Dogana brachte in den Kammergremien einen besonders bemerkenswerten Generationswechsel mit sich: So steht der Tiroler Rechtsanwaltskammer in ihrer 170-jährigen Geschichte erstmals eine Frau vor. Birgit Streif (49) heißt die neue Anwälte-Präsidentin – sie ist seit 2001 als Rechtsanwältin in Innsbruck tätig. Neu auch die Vizepräsidenten Manfred Bachmann und Markus Skarics. Als Präsident des Disziplinarrates der Tiroler Anwälte wurde indes RA Andreas König in seinem Amt bestätigt.