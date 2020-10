Verluste im Bankhaus St. Gallen: Raiba Reutte schrumpft sich gesund

Eine Malversation (Unregelmäßigkeit) genau in diesem Private-Banking-Bereich in St. Gallen sollte sich dann als großer Bilanzcrasher für 2019 erweisen. Als die Verkaufsgespräche kurz vor dem Abschluss standen, stellte sich heraus, dass ein St. Galler Mitarbeiter unautorisiert in die Wertpapierdepots von Kunden eingegriffen und damit gearbeitet hatte, um deren Werte zu verbessern. Das Gegenteil war der Fall. Die Rettungsversuche wurden immer noch risikoreicher, die Verluste immer größer. Obwohl die Vorgänge schon nach kurzer Zeit aufflogen, war ein Millionenschaden in Franken wie Euro perfekt. Der Mitarbeiter wurde fristlos entlassen. Er könnte zudem straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen ins Auge sehen. Der Schaden wurde von der Raiba Reutte sofort ausgeglichen. Dies führte zu einer „Teilabschreibung der Beteiligungswerte“, wie es im Bankerdeutsch heißt. Anders ausgedrückt: Das Bilanz­ergebnis 2019 weist, obwohl in Reutte der Turnaround gelungen ist und schwarze Zahlen erwirtschaftet wurden, trotzdem fünf Mio. Euro Verlust auf. Die Bilanzsumme beträgt 585 Millionen Euro.