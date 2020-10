Team Mitchelton verließ Giro nach Corona-Alarm

Die derzeit stattfindende Radrundfahrt Giro d‘Italia ist seit Dienstag um ein Team ärmer. Das australische Team Mitchelton zog sich zurück, da vor Beginn der 10. Etappe in Lanciano mehrere Team-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der Equipe von Mitchelton gehört auch der Brite Simon Yates an, der den Giro bereits am Samstag nach einem positiven Test verlassen hatte.