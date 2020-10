NEOS befürchten mutloses Budget der Bundesregierung

Die NEOS üben im Vorfeld der Budgetpräsentation im Nationalrat Kritik an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Dieser solle nach dem Wiener Wahlkampf nun „endlich Verantwortung für das Land übernehmen“, forderte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Dienstag. Sie befürchtet, dass das Budget eine „in Zahlen gegossene Mutlosigkeit“ sein wird. Blümel sei bis jetzt ein „Teilzeit-Finanzminister“ gewesen, spielte Meinl-Reisinger auf seine Spitzenkandidatur bei der Wiener Wahl an.