Pflegeausbildung in Kufstein und St. Johann erweitert

St. Johann i. T., Kufstein – Gerade die Corona-Krise hat wieder gezeigt, wie wichtig die Arbeit der Pflegekräfte ist. Die Zahl alter, pflegebedürftiger Menschen in Tirol wird in den nächsten Jahren steigen. „Dadurch steigt auch der Bedarf an medizinischer Versorgung und in der Altenpflege. Zusätzlich erschwert wird die Situation dadurch, dass viele Pflegefachkräfte selbst ins Pensionsalter kommen“, schildert Manfred Dag, der Leiter des AMS Kitzbühel. Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Kufstein & St. Johann hat eine Bedarfserhebung an Pflegepersonal durchgeführt. „Zurzeit fehlen ca. 140 Vollzeitpfleger im Bezirk Kitzbühel, das zeigt deutlich, wie hoch der Bedarf an Fachkräften in der Pflege ist“, ergänzt Claudia Schweiger, die Direktorin der Schule.