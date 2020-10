„Freier Weidegang mit Wolf passé“: Fließer Bauern starteten Weideschutzprojekt

Inzwischen ist die Almsaison vorbei, weitere Risse gab es mit dem Zaun nicht und Fließ konnte als eine von wenigen Almen die rund 270 Tiere bis zum Ende am Berg behalten. „Freier Weidegang ist passé, das wird es nie mehr geben“, so lautet trotzdem die Bilanz des Fließer Almmeisters Reinhold Jäger. „Dass wir die Schafe einfach so auftreiben, ist vorbei.“ Nun stellt sich die Frage, wie es in der kommenden Sommersaison weitergehen soll.