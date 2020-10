Verkehrszählungen für Talkessel-Konzept in Reutte laufen

Die Basis des Konzeptes wird eine Verkehrsdatenerhebung bilden. „Die Zählmaßnahmen laufen gerade“, bestätigt der Ehrwalder Bürgermeister und Planungsverbandsobmann Martin Hohenegg im Gespräch mit der TT. Auch die Bevölkerung sollte in den für das gesamte Ehrwalder Becken wichtigen Entscheidungsprozess eingebunden werden. „Leider hat uns da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es waren mehrere öffentliche Veranstaltungen geplant. Dies ist ja derzeit nicht möglich. Aber sobald sich die Lage wieder beruhigt, werden wir das nachholen“, so Hohenegg.

Ende Oktober/Anfang November hätten auch die „Spaziergänge“ des Kernteams in den einzelnen Ortsteilen beginnen sollen. „Das haben wir jetzt einmal auf März verschoben. So ist zumindest der derzeitige Plan, aber man weiß ja nicht, was kommt“, ist Hohenegg inzwischen vorsichtig, was die zeitliche Abfolge der Vorhaben betrifft.