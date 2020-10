Europäische Filmpreis-Gala in Island fällt aus

Der Europäische Filmpreis wird in diesem Jahr online verliehen - die eigentlich im isländischen Reykjavik geplante Gala fällt aus. „Die Entscheidung war nicht einfach, aber sie wurde mit Verantwortung und aus Sorge um unsere Gäste getroffen“, teilte der Vorstandsvorsitzende der Europäischen Filmakademie, Mike Downey, am Dienstag in Berlin mit. Begründet wird die Entscheidung mit der Coronavirus-Pandemie und der „sich verschlechternden Situation“ in vielen Ländern Europas.