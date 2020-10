Knapp über 1.000 Neuinfektionen in Österreich

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden erneut über 1.000 SARS-CoV-2-Neuinfektionen gemeldet worden. Laut Angaben von Gesundheits- und Innenministerium vom Dienstag kamen bis 9.30 Uhr 1.028 Neuinfektionen hinzu. Um 50 Patienten stieg die Zahl der Personen in Krankenhausbehandlung. Von 611 Hospitalisierten benötigten 107 intensivmedizinische Betreuung, ein Anstieg von zehn gegenüber Montag. Sechs weitere Menschen starben in Zusammenhang mit Covid-19.