Neue Linzer TU soll bis 2024 Tore öffnen

International und „not more of the same“ soll die geplante Technische Universität (TU) für Digitalisierung in Oberösterreich werden. Details stehen noch nicht fest, aber das Ziel: Noch in dieser Legislaturperiode sollen die ersten Studenten „die Uni betreten“, so Bildungsminister Heinz Faßmann. Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) betonte, dass das - noch nicht näher bezifferte - Budget nicht zulasten der anderen Unis gehen werde.

Ende August wurden die Pläne publik, am Dienstag haben Faßmann und Kurz in einer Pressekonferenz mit Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und dem Rektor der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU), Meinhard Lukas, in Linz einen ersten Fahrplan präsentiert. Der Mathematiker Bruno Buchberger (77), Gründer des Softwareparks Hagenberg, hat in einem Papier seine Vorstellungen dargelegt und diesen Text mit den Worten „Not more of the same“ begonnen, so Kurz. Das will man offenbar als Motto nehmen: So steht etwa im Raum, dass die Universität einen ganz neuen rechtlichen Rahmen bekommt.