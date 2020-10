Alaba offenbar in Verhandlungen mit Juventus Turin

David Alaba befindet sich laut einer Meldung des Sport-Portals des italienischen Medienunternehmens Mediaset bei Juventus Turin hoch im Kurs. Wie am Montagabend berichtet wurde, sei Italiens Fußball-Serienmeister „in guten Verhandlungen“ mit dem Profi von Bayern München und dessen Beratern. Alaba, dessen Vertrag beim Champions-League-Sieger im Sommer 2021 ausläuft, könnte demnach bereits im Jänner nach Turin wechseln.

Sport-Mediaset führte dahingehend die guten Verbindungen von Juventus zu den Bayern an. So holten die Münchner unlängst Douglas Costa leihweise von der „Alten Dame“. Eine Übereinkunft, wonach Alaba schon zu Beginn des kommenden Jahres zu Juve wechseln könne, sei dadurch wahrscheinlicher. Der Verteidiger könnte das Problem der Mannschaft auf der linken Außenbahn lösen. Der Österreicher sei insgesamt einer der flexibelsten Spieler in Europa, hieß es.