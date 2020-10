Grüne bereits mit Team für mögliche Koalitionsgespräche

Die Wiener Grünen sind bereit für mögliche Koalitionsverhandlungen - sofern Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) denn diese mit dem bisherigen Regierungspartner überhaupt aufnehmen will. „Der Ball liegt beim Bürgermeister.“ Es wurde ein sechsköpfiges Verhandlungsteam definiert. Auch die Neos scharren in den Startlöchern, um mit der SPÖ in „konstruktive Gespräche“ über eine mögliche Regierungszusammenarbeit zu gehen.

Die Grünen werden diese Woche außerdem noch intern zusammen kommen - coronabedingt in digitaler Form -, um die Ergebnisse der Wahl vom Sonntag zu besprechen. Am Donnerstag tagt dazu der Parteirat, das höchste Gremium der Grünen. In diesem sind neben Hebein auch die Abgeordneten sowie Vertreter aus den Bezirken und grünen Teilorganisationen vertreten. „Dort werden wir das Endergebnis besprechen und seitens der Partei die nächsten Schritte definieren“, so der Grünen-Sprecher.