Land plant Einsatz von Schnelltests zur Probe für Heim-Cluster

Innsbruck, Lienz – Im Frühjahr war er einer der größten Corona-Cluster im Heimbereich. Jener im Wohn- und Pflegeheim Lienz. Bei 26 Bewohnern und 16 Mitarbeitern war das Virus festgestellt worden. Fünf positiv getestete Bewohner verstarben – ob letztlich auch am Coronavirus, ist nicht belegt. In einer Zeit, in der es weder Vorgaben noch Empfehlungen geschweige denn Verordnungen zu Handlungsabläufen gab, haben sich Heim- und Pflegedienstleitung selbst geholfen. Da steckte viel Pionierarbeit drinnen. Diesem Weg bleibt Osttirol treu. Weil man jetzt, wo die Infektionszahlen im Bezirk sehr gering sind, bereits für schlechtere Zeiten vorbauen will.