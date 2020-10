Erfahrener Elch elektrisch erfrischt: Der Volvo V60

In der Moderne kommt man auch bei den Antrieben an, so verstärkt eine Plug-in-Hybrid-Variante das Portfolio. Im TT-Test zeigt sich der kleinste des V60-Dreigestirns, der T6, als wahrlich sparsamer und alltagstauglicher Begleiter. Der „Twin Engine“, also Zwillingsmotor, ist die Symbiose eines klassischen Verbrenners an der Vorder- mit einem Elektroantrieb an der Hinterachse.