Zahlungen vom Land verzögern sich: Sozialsprengeln geht das Geld aus

Innsbruck – Es klingt recht verzweifelt und zwischen den Zeilen auch verärgert, was der Obmann eines Sozial­sprengels in einem Brief an das Land zusammenfasst. Er überlege, einen Kredit aufzunehmen, um die Gehälter der Mitarbeiter weiter bezahlen zu können. Die Weihnachtsremuneration stehe an. Der Mann arbeitet, wie so viele Obmänner, ehrenamtlich. So wie diesem gehe es vielen der 70 Sozialsprengel, sagt Thomas Strickner, Obmann der ARGE mobile Pflege.