Joe Biden, der unterschätzte Kandidat der Demokraten

Frauen und Minderheiten gehören zu den zentralen Wählergruppen der Demokratischen Partei. Mit Senatorin Kamala Harris (56) hat Joe Biden eine Vizekandidatin gewählt, die beide Gruppen repräsentiert. Sie ist die Tochter einer aus Indien stammenden Brustkrebsforscherin, einer Hindu, und eines aus Jamaika stammenden Wirtschaftsprofessors. Nach der frühen Kindheit in Kalifornien besuchte sie die Mittelschule in Montreal (Kanada) und studierte Jus an der historisch schwarzen Howard University in Washington. Harris betont, dass sie in den USA stets als Schwarze betrachtet wurde.