Endergebnis der Wien-Wahl wohl erst am Mittwoch

Hinsichtlich der Bezirksvertretungswahlen waren am Dienstagnachmittag bereits mehr als die Hälfte der Bezirke fertig ausgezählt. In 13 von 23 Bezirken stand bereits das vorläufige Endergebnis inklusive EU-Bürger und Briefwähler fest. Zuletzt kamen die Resultate aus Mariahilf, Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus und Währing neu dazu.

Änderungen an der Spitze gab es bei all diesen Bezirken nicht. Somit steht nun endgültig fest, dass Mariahilf klar in SPÖ-Hand bleibt. Bezirkschef Markus Rumelhart legte auf 37,2 Prozent zu. Die Grünen schafften nur ein schwaches Plus von 0,6 Punkten und scheiterten mit 30,4 Prozent klar am Ziel, den 6. Bezirk zu drehen.