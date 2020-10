Kunterbunter Jahrmarkt der Handyfotografie: Zehn Jahre Instagram

In der perfekten Kulisse: Oberstes Gebot auf Instagram ist die ideale Location. Deswegen wurde letztes Jahr in Amsterdam ein Museum eröffnet, das knallbunte Szenen für den perfekten Post garantiert. Im echten Leben sind Handy-Fotografen nicht immer willkommen. Weil nach einem Post Tausende Instagrammer kamen, will man in der hübschen Rue Crémieux in Paris zum Beispiel keine Influencer mehr sehen.

© AFP