Knapp über 1.000 Neuinfektionen in Österreich

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden erneut über 1.000 SARS-CoV-2-Neuinfektionen gemeldet worden. Laut Angaben von Gesundheits- und Innenministerium vom Dienstag kamen bis 9.30 Uhr 1.028 Neuinfektionen hinzu. Um 50 Patienten stieg die Zahl der Personen in Krankenhausbehandlung. Von 611 Hospitalisierten benötigten 107 intensivmedizinische Betreuung, ein Anstieg von zehn gegenüber Montag. Sechs weitere Menschen starben in Zusammenhang mit Covid-19.

In Oberösterreich war die Zahl der Infektionen mit Covid-19 in Alters- und Pflegeheimen wieder im Steigen. Nachdem bereits in Wels in einem Heim 26 Bewohner und elf Mitarbeiter positiv sind, meldete der Krisenstab in einem Heim in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) 17 infizierte Bewohner und zwei infizierte Mitarbeiter. Am Mittwoch werden alle restlichen rund 90 Personen des Hauses getestet. Auch in zwei weiteren Seniorenheimen sind Corona-Fälle bestätigt worden. In Gmunden waren die Tests von zwei Bewohnern und zwei Mitarbeitern positiv, in Rohrbach von drei Bewohnern und zwei Mitarbeitern.