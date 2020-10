FPÖ Wien sprach Parteichef Nepp trotz Debakels Vertrauen aus

Der Landesparteivorstand der Wiener FPÖ hat deren Parteichef Dominik Nepp in einer Sitzung am Dienstagabend das Vertrauen ausgesprochen - und zwar „einstimmig“, wie Landesparteisekretär Michael Stumpf in einer Aussendung mitteilte. „Vor dem Hintergrund medialer Spekulationen bekräftigten alle Mitglieder des Wiener Landesparteivorstandes, geschlossen hinter dem Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp zu stehen“, hieß es.