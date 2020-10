Orang-Utan-Weibchen „Surya“ neue Bewohnerin in Schönbrunn

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn hat eine neue Bewohnerin: Am Dienstag ist die siebenjährige Orang-Utan-Dame „Surya“ aus dem Rostocker Zoo in die Bundeshauptstadt umgezogen. Zu sehen ist der Menschenaffe aber noch nicht, wie der Tiergarten am Mittwoch mitteilte. „Surya“ soll sich zunächst hinter den Kulissen an die neue Umgebung gewöhnen.