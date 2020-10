Missbrauch in Seminar: Prozess im Vatikan begonnen

Im Vatikan hat am Mittwoch ein Prozess gegen zwei Priester wegen homosexueller Handlungen in einem Jugendseminar begonnen. Angeklagt ist ein 29-jähriger Priester, der für Missbrauch in einem Knabenseminar im Vatikan verantwortlich gemacht wird. Ein Ex-Leiter des Vorseminars muss sich vor dem vatikanischen Gericht wegen Beihilfe verantworten.