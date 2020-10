75 Millionen Euro: Koalition in Innsbruck ringt um Stadtbudget

Innsbruck – „Nice to have“-Projekte gibt es in Innsbruck in den kommenden Jahren nicht. „Wir machen nur das, was unbedingt nötig ist. Mehr spielt sich einfach nicht.“ Das stellt Bürgermeister Georg Willi (Grüne) gleich klar, wenn es um die Aufteilung des Investitionspakets geht. Die Stadtkoalition hat sich bekanntlich darauf geeinigt, in den kommenden drei Jahren insgesamt 75 Millionen Euro zu investieren. Um die Wirtschaft in Zeiten der Krise anzukurbeln.