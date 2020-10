Berühmte Orgel der Schwazer Franziskanerkriche restauriert

Schwaz – „Heute predigt die Orgel!“, erklärte Guardian P. Jakob Wegscheider am Beginn eines besonderen Gottesdienstes in der Schwazer Franziskanerkirche. Es wurde das Kirchenpatrozinium gefeiert und nach abgeschlossener Renovierung die Orgel gesegnet. Staub- und Schmutzablagerungen, Schimmelbildung an den Holzteilen, der Holzwurm sowie Korrosion an den Metallpfeifen hatten dem geschichtsträchtigen Instrument arg zugesetzt.