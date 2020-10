Problemlage am Imster Postplatz: „Eltern holen ihre Kinder lieber mit dem Auto ab“

Imst – In der Bezirkshauptstadt, die sich auch gerne als Schulstadt rühmt, ist eine mobile Jugendarbeit überfällig. Das haben die Erhebungen und Praxistests der Experten eindeutig ergeben. So wurde es auch den Gemeinderäten in Imst präsentiert. Trotz „breiter Zustimmung“ fand interessanterweise ein entsprechender Dringlichkeitsantrag keine Mehrheit. Selbst Jugendreferent Thomas Greuter von der Bürgermeisterliste wandte sich gegen den von der SP-Fraktion eingebrachten Antrag. Was ist geschehen?

GR Richard Aichwalder als einziger roter Mandatar im Imster Gemeinderat brachte einen Dringlichkeitsantrag ein. In einem flammenden Plädoyer pochte er auf rasche Umsetzung einer mobilen Jugendarbeit noch vor Beginn der „dunklen“ Jahreszeit: „Die Stadt würde das rund 40.000 Euro kosten. Der Rest wird vom Land gefördert.“ Dass die Problematik am Imster Postplatz hinlänglich bekannt sei, unterstreicht auch GR Helmuth Knabl, selbst Direktor der Sport-Mittelschule Unterstadt: „Die Eltern holen ihre Kinder, sobald sie später Schulschluss haben, lieber mit dem Auto ab, als sie mit dem Bus fahren zu lassen.“

„In der Sache“, so Jugendreferent Thomas Greuter, orte er „breite Zustimmung“. Doch erkenne er keine „Dringlichkeit“, da der Jugendausschuss bereits zwei Jahre an Vorarbeit für eine mobile Jugendarbeit geleistet habe. Er pocht dabei auf „seriöse Politik“ und mahnt die Finanzierbarkeit ein. Sein Nein gelte nicht der mobilen Jugendarbeit generell, sondern lediglich dem Dringlichkeitsantrag der SPÖ. Er habe als Mandatar der Bürgermeisterliste eine Sachentscheidung gefällt und gebe sich nicht für eine „Husch-Pfusch-Aktion“ her. „Sobald der Finanzausschuss sein Okay gibt, werde ich fix zustimmen!“, so Greuter.