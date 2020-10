Mindestens zwölf Tote nach starken Regenfällen in Indien

Nach heftigen Regenfällen im Süden Indiens sind mindestens zwölf Menschen beim Einsturz mehrerer Häuser getötet worden. Mindestens neun starben in der Millionenstadt Hyderabad, als am Dienstagabend eine Mauer auf mehrere Häuser stürzte, wie der Lokalpolitiker Asaduddin Owaisi twitterte. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt. Auch in einem benachbarten Dorf sei bei heftigem Regen ein Haus eingestürzt und habe drei Menschen getötet, berichteten örtliche Medien.