Wien sagt Silvesterpfad heuer ab

Heuer findet kein Silvesterpfad in Wien statt - bzw. nimmt sich dieser eine „Auszeit“. Das teilte der Veranstalter, die stadteigene Stadt Wien Marketing, am Mittwoch mit. Trotz intensiver Beratungen konnte keine Lösung gefunden werden, welche die Einhaltung der corona-bedingten Auflagen ermögliche, hieß es. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Die Stadt hält derzeit am Wiener Eistraum fest. Der Wiener Silvesterpfad wird alljährlich am 31. Dezember veranstaltet.