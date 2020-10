Luegtunnel vom Tisch, VP stellt Brückengröße in Frage

Wie berichtet hat die Asfinag im Dezember 2019 ihre Pläne für die zwischen Gries am Brenner und Brennersee gelegene, mit 1,8 Kilometern längste Brücke im Autobahnnetz präsentiert. Die Gemeinde Gries forderte stattdessen eine Tunnelvariante. Zuletzt untermauert durch eine Bürgerinitiative an den Nationalrat. Die Asfinag führte dagegen nicht nur das Kosten- und Zeitargument, sondern auch die Sicherheit ins Spiel. Immerhin würde die Brücke mit zwei neuen Pannenstreifen versehen. Bedenken der Regionsbürgermeister, dass eine dritte Spur aufgehen könnte, dementierte die Asfinag.

In dem Gutachten beleuchteten Bergmeister und Co. Tunnel- wie Brückenvariante auf Aspekte wie Kosten, Betrieb, Umwelt, Mensch. Diese wurden in der Folge in fünf verschiedenen Szenarien unterschiedlich gewichtet. Vier davon vielen „eindeutig“ zugunsten des Brückenneubaus aus. Allein bei den Kosten stünden rund 220 Mio. € (Brücke) gegen 320 Mio. € (Tunnel). Bei einer Variante – hier wurde die Kategorie Umwelt (sowie Mensch) priorisiert sei „ein Gleichstand“ erzielt worden, wurde gestern in einer Aussendung betont. Die Tunnelvariante soll hier mit 53 Prozent gegenüber der Brücke leicht favorisiert werden.