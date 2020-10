Intersport fuhr im Sommer klares Umsatzplus ein, Winter wird spannend

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen gibt sich der Intersport-Chef auch für den Winter zweckoptimistisch. Zwar wird mit einem zweistelligen Rückgang im Skiverleih gerechnet. Schmitz hofft jedoch, den erwarteten Rückgang im Tourismus mit Gästen aus Österreich und den unmittelbaren Nachbarländern abzufedern. In einer durchschnittlichen Saison machen die Umsätze im Skiverleih mit einheimischen Kunden rund zehn Prozent aus.

Große Erwartungen setzt Schmitz in Neueröffnungen, wie etwa jene des Intersport-Okay-Flagshipstores am 21. Oktober in Innsbruck-Ost. „Das ist ein Meilenstein“, sagt Schmitz. (ecke)