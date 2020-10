Viele WSG-Erinnerungen bei einem klaren Auftrag: Eine Runde weiterkommen

Erstens: WSG-Keeper Ferdinand Oswald versteht sich mit FAC-Angreifer Milan Jurdik, mit dem er in Wattens dreieinhalb Jahre zusammengespielt hat, immer noch prächtig. Einmal die Woche wird telefoniert, zu einem direkten Duell wird es morgen aber nicht kommen. „Der Cup gehört Ozegovic“, stellte Cheftrainer Thommy Silberberger gestern in der Torhüterfrage klar. Jurdiks Werte bei der WSG – 40 Pflichtspiel-Treffer (34 in Liga zwei, 6 im ÖFB-Cup) in 112 Partien – sollten als Warnung dienen. „Er hat schon seine Qualitäten“, nickt Oswald.